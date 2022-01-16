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    Террористы захватили 1347 единиц оружия в ходе беспорядков в Алматы

    16 Января 2022, 20:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Террористы захватили 1347 единиц оружия в ходе беспорядков в Алматы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Другие группы террористов захватили одновременно 7 оружейных магазинов, где завладели оружием и боевыми припасами. На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия. В том числе 501 нарезное, 807 гладкоствольных, 39 (единиц) газо-травматического оружия», - сказал Канат Таймерденов.

    Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

    Было отмечено, что это произошло 4 января.

    «Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Борьба с преступностью Теракт в Алматы Алматинская трагедия
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