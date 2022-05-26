Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Террориста-смертника задержали в Турции

    26 Мая 2022, 23:23

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По предварительным данным преступник неоднократно судим, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В провинции Газиантеп обезврежен человек, который был вооружен самодельным взрывным устройством (СВУ).

    Неизвестный мужчина подошел к главному входу Управления безопасности провинции Газиантеп и пытался проникнуть на территорию учреждения для совершения акта самоподрыва. По словам очевидцев, он демонстрировал надетый на себя жилет с дистанционным управлением в руке и кричал: «нет Бога, кроме Аллаха!».

    Дежурившие на контрольно-пропускном пункте сотрудники правоохранительных органов неоднократно пытались успокоить мужчину и предлагали ему разминировать взрывчатку, но человек не поддавался уговорам.

    Вскоре на место происшествия были стянуты специальные службы безопасности, бригады скорой помощи и саперы. Район был оцеплен полицией и перекрыт для движения автотранспорта. Полицейские решили обезвредить террориста. Он был ранен, а СВУ изучено на определение типа взрывчатого вещества с помощью дрона.

    В данное время ведется детальное расследование. В результате происшествия иных жертв и пострадавших нет.

    До этого министерством внутренних дел Турции сообщалось о ликвидации 12 террористов-смертников.

    Фото: eurasialaw.ru

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Борьба с преступностью Происшествия Турция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей