Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По словам генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина, теплоснабжение в городе горняков не смогут наладить до конца отопительного сезона. , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На пресс-конференции в региональной службе коммуникаций представитель монополиста подчеркнул, что состояние котлоагрегатов, особенно водогрейных, не позволяет выдавать стабильные температурные параметры.

«В связи с этим выдаются пониженные параметры, и такая ситуация прогнозируется до конца отопительного сезона, – заявил он. – Мы устранили порывы на сетях, которые были во время режима ЧС. Работаем на улучшение показателей. Но грязь с магистральных сетей попала в котлоагрегаты, что нарушило циркуляцию экранных поверхностей».

По словам Вадима Лесина, весь январь персонал ТЭЦ и привлеченные подрядчики занимались стабилизацией работы станции. Стабильные параметры выдавать удавалось всего шесть дней. На ТЭЦ работают около 120 человек круглосуточно.

По последним данным, на экибастузской ТЭЦ в работе всего четыре котла, шесть – на ремонте. Температурные параметры на выходе – 60 градусов, на обратке – 44.

Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.



