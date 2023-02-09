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    Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона

    9 Февраля 2023, 08:31

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По словам генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина, теплоснабжение в городе горняков не смогут наладить до конца отопительного сезона. , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    На пресс-конференции в региональной службе коммуникаций представитель монополиста подчеркнул, что состояние котлоагрегатов, особенно водогрейных, не позволяет выдавать стабильные температурные параметры.

    «В связи с этим выдаются пониженные параметры, и такая ситуация прогнозируется до конца отопительного сезона, – заявил он. – Мы устранили порывы на сетях, которые были во время режима ЧС. Работаем на улучшение показателей. Но грязь с магистральных сетей попала в котлоагрегаты, что нарушило циркуляцию экранных поверхностей».

    По словам Вадима Лесина, весь январь персонал ТЭЦ и привлеченные подрядчики занимались стабилизацией работы станции. Стабильные параметры выдавать удавалось всего шесть дней. На ТЭЦ работают около 120 человек круглосуточно.

    По последним данным, на экибастузской ТЭЦ в работе всего четыре котла, шесть – на ремонте. Температурные параметры на выходе – 60 градусов, на обратке – 44.

    Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область ЖКХ Происшествия Экибастуз
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