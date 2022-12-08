Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Теплоснабжение более 90 домов восстановили в Петропавловске

    8 Декабря 2022, 09:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске завершили ремонт тепломагистрали №28, из-за которого более 90 домов оставались несколько часов без отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города Руслан Анбаев на своей странице в социальной сети в течение всего периода ремонта рассказывал, как идут работы. Выезжал туда, где специалисты ТОО «Петропавловские тепловые сети» сначала искали место, откуда слышались шумы, затем устраняли дефект.

    «Вчера полностью устранили технологическое нарушение на тепломагистрали №28. Заменили 11 метров трубы. После начали работы по наполнению трассы и приступили к подаче тепла в дома. В 23:00 часов все многоэтажные жилые дома и частный сектор были обеспечены теплом», - сообщил Р. Анбаев.

    Вчера в Петропавловске температура воздуха составляла 18-20 мороза, сегодня утром столбик термометра опустился до минус 23 градусов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зимний фонтан удивил костанайцев и прибавил работы коммунальным службам
    Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
    19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа
    Машина провалилась под лед на реке в Атырау
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров