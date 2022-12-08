Теплоснабжение более 90 домов восстановили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске завершили ремонт тепломагистрали №28, из-за которого более 90 домов оставались несколько часов без отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Руслан Анбаев на своей странице в социальной сети в течение всего периода ремонта рассказывал, как идут работы. Выезжал туда, где специалисты ТОО «Петропавловские тепловые сети» сначала искали место, откуда слышались шумы, затем устраняли дефект.

«Вчера полностью устранили технологическое нарушение на тепломагистрали №28. Заменили 11 метров трубы. После начали работы по наполнению трассы и приступили к подаче тепла в дома. В 23:00 часов все многоэтажные жилые дома и частный сектор были обеспечены теплом», - сообщил Р. Анбаев.

Вчера в Петропавловске температура воздуха составляла 18-20 мороза, сегодня утром столбик термометра опустился до минус 23 градусов.



