Теплокомпанию оштрафовали почти на 15 млн из-за жалоб костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Коллективные жалобы жителей ряда многоэтажек Костаная на местную теплоэнергетическую компанию стали поводом для проведения внеплановых проверок департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проверка проведена по части правомерного начисления оплаты за услуги теплоснабжения по нескольким адресам: улица Текстильщиков, дом 9а — 13 квартир, улица Пушкина 183 — 30 квартир, 8 микрорайон, дом 22 — 107 квартир.

По результатам проверок, ДКРЕМ выявил нарушения по всем адресам в части распределения фактически поставленной тепловой энергии между собственниками квартир, что повлекло неправильное начисление оплаты.

«В этой связи, в отношении Костанайской теплоэнергетической компании возбуждены 3 административных дела по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а также внесены предписания с требованием произвести перерасчет за услуги теплоснабжения жителям вышеназванных домов в размере необоснованно начисленных сумм. По итогам рассмотрения возбужденных административных дел постановлением спецсуда по административным правонарушениям города Костаная от 18 апреля 2022 года данный субъект естественной монополии привлечен к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 14 702 400 тенге», — проинформировали в ДКРЕМ.

Однако по результатам пересмотра по жалобе КТЭК вышеуказанных дел, Костанайским областным судом постановление было отменено, а производство по данным делам прекращено.

Позже департамент комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области направил кассационную жалобу. И по итогам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РК постановление судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 8 августа 2022 года отменено, а постановление специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная оставлено без изменения.

Теперь костанайцам, от кого и поступила коллективная жалоба, будет произведен перерасчет за необоснованно начисленные суммы за услуги теплоснабжения.



