Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Тепло вернулось в дома жителей поселка Бурабай

    29 Ноября 2022, 17:12

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в квартирах жителей поселка Бурабай удалось, наконец, стабилизировать температурный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Низкая температура последних ноябрьских дней заставила тепловиков работать в усиленном режиме. Для того, чтобы не потерять достигнутый температурный режим, тепловики решили подключить новое котловое оборудование фирмы «Висман», в результате чего произошел технологический сбой гидравлического и температурного режима», - поделились в ведомстве.

    По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияра Куанышбаева, на данный момент котельная работает в штатном режиме.

    «Температура подачи +70°C. Обратный трубопровод +60°C, обратная скорость воды по системе теплоснабжения 1600 куб. м в час. На данный час все технологические режимы в норме», – собщил Д. Куанышбаев.

    Такие социальные объекты в поселке, как поликлиника и библиотека, по сообщению, работают в штатном температурном режиме +20°C.

    «В связи со сбоем в поселковой котельной наблюдалось временное понижение температуры. Был усилен контроль, особенно за температурой в квартирах жильцов. Сейчас температуру нагоняют. Постоянный обход жилья показывает, что в большинстве квартир температура составляет +20°C, местами +22°C», - сказал замакима Бурабайского района Ерлан Биданов.

    Напомним, жители поселков Бурабай и Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области жаловались на отсутствие тепла в их квартирах. Термометры показывали от 5 до 15 градусов. Учащиеся одной из школ поселка перешли на дистанционный формат обучения. Чиновники объясняли происходящее технологическим сбоем на действующем оборудовании котельной.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ЖКХ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Работу котельных и ТЭЦ проверят в Актюбинской области
    Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
    Все котельные в Костанае работают в штатном режиме - коммунальная служба
    Специалисты Павлодарских тепловых сетей прибыли в Экибастуз
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    2 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    3 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    4 Декларацию 30-летия установления дипотношений между РК и РФ подписали в Москве
    5 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    Новости партнеров