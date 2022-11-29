Тепло вернулось в дома жителей поселка Бурабай

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в квартирах жителей поселка Бурабай удалось, наконец, стабилизировать температурный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Низкая температура последних ноябрьских дней заставила тепловиков работать в усиленном режиме. Для того, чтобы не потерять достигнутый температурный режим, тепловики решили подключить новое котловое оборудование фирмы «Висман», в результате чего произошел технологический сбой гидравлического и температурного режима», - поделились в ведомстве.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияра Куанышбаева, на данный момент котельная работает в штатном режиме.

«Температура подачи +70°C. Обратный трубопровод +60°C, обратная скорость воды по системе теплоснабжения 1600 куб. м в час. На данный час все технологические режимы в норме», – собщил Д. Куанышбаев.

Такие социальные объекты в поселке, как поликлиника и библиотека, по сообщению, работают в штатном температурном режиме +20°C.

«В связи со сбоем в поселковой котельной наблюдалось временное понижение температуры. Был усилен контроль, особенно за температурой в квартирах жильцов. Сейчас температуру нагоняют. Постоянный обход жилья показывает, что в большинстве квартир температура составляет +20°C, местами +22°C», - сказал замакима Бурабайского района Ерлан Биданов.

Напомним, жители поселков Бурабай и Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области жаловались на отсутствие тепла в их квартирах. Термометры показывали от 5 до 15 градусов. Учащиеся одной из школ поселка перешли на дистанционный формат обучения. Чиновники объясняли происходящее технологическим сбоем на действующем оборудовании котельной.



