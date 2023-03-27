Теперь банки в Казахстане не смогут «прятать» годовую ставку вознаграждения по кредитам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 мая 2023 года в Казахстане будут действовать новые правила оформления ГЭСВ (годовая ставка вознаграждения по займам и микрокредитам), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает Fingramota, Агентство по регулированию и развитию финрынка для этих целей приняло два постановления:

- «О внесении изменения в постановление правления Нацбанка РК от 26 ноября 2019 года 208 «Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам»;

- «О внесении изменения в постановление правления Нацбанка РК от 26 марта 2012 года 137 «Об утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам».

Они вводятся в действие через 60 дней после дня их первого официального опубликования - с 15 мая.

С этого дня банки и микрофинансовые организации при указании годовой эффективной ставки вознаграждения и номинальной ставки вознаграждения в договорах и в своей рекламе должны указывать их в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов форме с другими ставками вознаграждения.

ГЭВС – это реальная стоимость услуг банка и МФО, включающая в себя все комиссии, то есть это реальный показатель переплаты по кредиту.

Номинальная ставка – это ставка, по которой рассчитывается ежемесячное вознаграждение за пользование займом, без учета комиссий и иных платежей.



