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    Теннисистка Юлия Путинцева проиграла в первом раунде турнира в Риме

    10 Мая 2022, 23:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла первый матч парного разряда основного раунда турнира в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана в паре с американской спортсменкой Даниэль Роуз Коллинс потерпела поражение латвийско-чешскому дуэту Елена Остапенко — Каролина Плишкова в двух сетах с общим счетом 3:6, 2:6. Встреча продлилась один час и девять минут.

    По ходу матча Путинцева и Роуз Коллинс исполнили одну подачу навылет и совершили одну двойную ошибку. Также, казахстанская и американская теннисистки выиграли четыре очка и два гейма подряд.

    Данный матч проходил на стадии 1/16финала турнира.

    Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и теннисист Андрей Голубев успешно стартовали на турнире в Риме.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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