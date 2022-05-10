Теннисистка Юлия Путинцева проиграла в первом раунде турнира в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла первый матч парного разряда основного раунда турнира в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана в паре с американской спортсменкой Даниэль Роуз Коллинс потерпела поражение латвийско-чешскому дуэту Елена Остапенко — Каролина Плишкова в двух сетах с общим счетом 3:6, 2:6. Встреча продлилась один час и девять минут.

По ходу матча Путинцева и Роуз Коллинс исполнили одну подачу навылет и совершили одну двойную ошибку. Также, казахстанская и американская теннисистки выиграли четыре очка и два гейма подряд.

Данный матч проходил на стадии 1/16финала турнира.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и теннисист Андрей Голубев успешно стартовали на турнире в Риме.