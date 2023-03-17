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    Теннисист из Казахстана пробился в полуфинал турнира в Швейцарии

    17 Марта 2023, 22:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл четвертьфинальный матч на турнире одиночного разряда в швейцарском Тримбахе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана провел встречу с российским спортсменом Яном Сабанином (1177-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:6.

    После этой победы казахстанский теннисист сумел выйти в стадию полуфинала швейцарского турнира, где проведет игру с победителем австрийско-шведской пары Нойхрист — Фриберг.

    Казахстанский теннисист занимает 318-й строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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