Теннисист из Казахстана не сумел выйти в четвертьфинал турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов сыграл во втором матче на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Труа (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре 1/8 финала с 23-летним испанским теннисистом Николас Санче-Искердо Скатов потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 0:6, 2:6. Матч продлился 1 час и 18 минут.

Во время встречи казахстанский теннисист не подал ни одной подачи навылет и совершил две двойные ошибки, выиграл четыре очка и один гейм подряд.

На данный момент Скатов занимает 226-ю строчку рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

Как ранее сообщалось, теннисист из Казахстана Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» во французском Труа.