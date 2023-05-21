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    Теннисист Бейбит Жукаев с разгромным счетом выиграл матч в Лионе

    21 Мая 2023, 00:01

    ЛИОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл первый матч квалификации на грунтовом турнире одиночного разряда во французском Лионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана провел встречу с австралийским спортсменом Дэйн Суини и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1. Встреча продлилась один час и четыре минуты.

    Отметим, что казахстанский теннисист на данный момент занимает 316-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Суини располагается на 236-й позиции. В финале квалификации казахстанец сыграет с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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