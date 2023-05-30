Теннисист Бейбит Жукаев пробился в основную сетку турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл финальный матч квалификации на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в американском Литтл Роке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу с местным спортсменом Колином Маркесом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:3. Встреча продлилась один час и две минуты.

За время игры Жукаев исполнил восемь подач навылет и совершил две двойные ошибки.

Бейбит Жукаев на данный момент занимает 325-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Маркес располагается на 650-й позиции.



