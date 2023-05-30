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    Теннисист Бейбит Жукаев пробился в основную сетку турнира в США

    30 Мая 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл финальный матч квалификации на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в американском Литтл Роке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана провел встречу с местным спортсменом Колином Маркесом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:3. Встреча продлилась один час и две минуты.

    За время игры Жукаев исполнил восемь подач навылет и совершил две двойные ошибки.

    Бейбит Жукаев на данный момент занимает 325-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Маркес располагается на 650-й позиции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Тенгиз
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