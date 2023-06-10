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    Теннисист Андрей Голубев проиграл в финале турнира в Германии

    10 Июня 2023, 03:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым не смог выйти в финал турнира в Хайльбронне (Германия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В полуфинале Андрей Голубев и Денис Молчанов сыграли с немецким дуэтом Константином Франценом / Хендриком Йебенсом и проиграли им в двух сетах — 4:6, 6:7.

    Ранее по ходу турнира Андрей Голубев и Денис Молчанов победили боснийца Дамира Джумхура и россиянина Павла Котова — 7:6, 6:3, а затем одолели француза Джонатана Эйссерика с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой — 6:4, 7:6.

    Призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 000 евро. Победители турнира заработают по 8 444 евро и получат по 125 рейтинговых очков.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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