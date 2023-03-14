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    Тенге укрепился на 3,7% к доллару с начала года

    14 Марта 2023, 10:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Причины укрепления тенге озвучил председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года по конец февраля курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,7% до 445,66 тенге за доллар США. Валютные интервенции Национальный Банк не проводил. Поддержку тенге в январе-феврале оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 748 млн долларов США и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в размере 818 млн долларов», - сказал в ходе заседания Правительства Галымжан Пирматов.

    По словам главы Нацбанка, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

    «Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - заявил Г. Пирматов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика
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