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    Тенге укрепился до 460,52 тенге за доллар по итогам января

    1 Февраля 2023, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января курс тенге укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за доллар США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Банка РК.

    Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 141 до 103 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,1 млрд долларов США.

    В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.

    Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 453 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

    Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за январь составили 228 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 11,1% от общего объема торгов и не более 12 млн долларов США в день.

    «При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок», - отметили в Нацбанке.

    В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Экономика Тенге
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