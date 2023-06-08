Теневых майнеров в Казахстане не осталось – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос журналистов касательно деятельности в стране теневых майнеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теневых не осталось. Их потребление составляло максимум порядка 400 мегаватт, сейчас этот объем гораздо меньше», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Международного форума Астана.

Он также рассказал о проведенной работе в данном направлении.

«Достаточная работа была проведена органами государственно-энергетического надзора, силами национального оператора электрических сетей, с привлечением силовых структур по определению незаконных майнеров. Насколько мне известно, большинство из них уже отключены от сети. Остались майнеры, которые зарегистрированы соответствующими процедурами в соответствующих ассоциациях, и которые полностью подотчетны и прозрачны. Деятельность их регулируется МЦРИАП», - отметил министр.

«Они осуществляют свою деятельность в ночные часы, в провалы, когда снижается в электроэнергии в экономике страны. Они получают какой-то объем электроэнергии», - добавил глава Минэнерго.



