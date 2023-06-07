Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Теневая экономика: 3-4 трлн тенге налогов не попадают в бюджет ежегодно

    7 Июня 2023, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова заявила о триллионах тенге налогов, которые проходят мимо бюджета посредством теневой экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы до сих пор задействовали далеко не все резервы в части пополнения бюджета. Конечно, республиканский бюджет по сравнению с 2017 годом увеличился очень значительно, но те резервы, которые есть и которые налоговые органы должны взыскивать, многие остаются вне действия закона – это теневая экономика: как минимум 3-4 трлн налогов не попадают в государственный бюджет ежегодно», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

    Кроме того, по ее словам, продолжают действовать не учитываемые в течение десятилетий налоговые льготы.

    «Причем порой для процветающего финансово бизнеса. В стране действуют и другие льготы и преференции, объем которых вообще никем не оценивался. Аудитом Высшей аудиторской платы установлено, что 64 налоговые льготы не учитывались ни Министерством нацэкономики, ни КГД. А это потери бюджета, только за 4 года (период аудита) порядка 10 трлн тенге. В результате хронический дефицит бюджета – то есть жизнь в долг. При этом расходы на погашение правительственного долга и его обслуживание отнимают 25% чистых доходов бюджета или 2,9 трлн тенге», - заключила глава палаты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Налоги Аудит
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 2% снизят ставку розничного налога для предпринимателей Карагандинской области
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Из-за теневой экономики госбюджет не получает налоги на 3-4 трлн тенге - Наталья Годунова
    Социально значимым товаропроизводителям могут предоставить льготы в Казахстане
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста