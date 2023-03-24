Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Темпы ввода в эксплуатацию жилья снизились в Казахстане

    24 Марта 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается уменьшение темпов ввода в эксплуатацию жилья, показатель снижается впервые с 2009 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    В 2022 году рынок жилищного строительства развивался в период продолжающегося кризиса. За январь–декабрь 2022-го в эксплуатацию было введено 37,7 тысячи единиц жилых зданий — на 13,1% меньше, чем в предыдущем году. Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане уменьшилась с 16,9 млн кв. м в 2021 году до 15,4 млн кв. м в 2022-м. Сокращение объёма ввода в эксплуатацию жилья произошло впервые с 2009 года.

    В текущем году тренд на сокращение объёмов ввода жилья в РК продолжается. В 2023-м пока планируется ввести в эксплуатацию 15,3 млн кв. м жилых зданий, в 2024-м — 15,5 млн кв. м, и так далее, с ежегодным ростом по 200 тыс. кв. м от объёмов предыдущего года. Среднегодовой темп роста CAGR в 2023–2029 годах составит 1,3%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Строительство Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов