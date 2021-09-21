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    Темпы уборочной кампании выше прошлогодних - Минсельхоз РК

    21 Сентября 2021, 09:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в этом году уборочные работы начаты своевременно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году уборочные работы начаты своевременно, при этом темпы уборочной кампании выше прошлогодних. Так, на сегодняшний день всего по республике убрано 15,1 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 95% от их общей площади, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 14,5 млн га, или 91,5%», - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По данным министра, средняя урожайность составила 9,4 ц/га. Он также отметил, что также ведется сбор овощей, картофеля, бахчевых культур и хлопка.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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