Темпы роста ВВП Центральной Азии составят 4,1% в 2023 году

БОАО. КАЗИНФОРМ – Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Центральной Азии в 2023 году составят 4,1%. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе Боаоского азиатского форума (БАФ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в аналитическом документе, посвященном перспективам развития и интеграционным процессам в регионе, в целом темпы экономического роста стран Азии в 2023 году составят 4,5%.

В разбивке по субрегионам ожидается рост темпов ВВП в странах Восточной Азии до 4,5% в текущем году. Данный тренд происходит благодаря восстановлению экономики КНР. По оценкам Всемирного банка (ВБ) темпы экономического роста Вьетнама, Филиппин, Монголии и Камбоджи составят 6,3%, 5,4%, 5,3% и 5,2% соответственно.

Ожидается, что Южная Азия будет субрегионом с самым высоким общим темпом роста в 2023 году – 5,4%. В основном это происходит благодаря высоким темпам роста Индии.

Темпы роста ВВП Центральной Азии в 2023 году, как ожидается, составят около 4,1%.

Темпы роста Западной Азии в 2023 году составят 2,9%, что является самым низким показателем среди субрегионов Азии. Самый высокий показатель роста ВВП ожидается в ОАЭ - на уровне 4,1%.

В документе отмечается, что в 2023 году Азиатский регион ускорит темпы общего экономического роста, продолжит продвижение региональной производственной, торговой, инвестиционной и финансовой интеграции.

«Внешняя устойчивость азиатских экономик, реконфигурация промышленных цепочек, реагирование на изменение климата и реализация региональных торговых соглашений – это четыре важнейших вопроса, которые заслуживают пристального внимания», - подчеркивается в обзоре БАФ.

С 28 по 31 марта в Китае проходит ежегодный Боаоский азиатский форум. В рамках форума Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Ренат Бектуров принял участие в панельной сессии «Один пояс, Один путь: Совместное использование возможностей для развития».



