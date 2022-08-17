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    Темпы газоснабжения столичных домов увеличились в два раза – аким Нур-Султана

    17 Августа 2022 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов прокомментировал проводимые работы по газоснабжению города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Понятно, что газоснабжение жилых домов в столице оказывает положительное влияние на экологию города. Этот вопрос находится на контроле Президента, выделены соответствующие средства. Подведены газовые сети в районах Алматы, Сарыарка, сейчас идет подключение домов к газу. Упрощена процедура подачи документов, в два раза увеличены темпы подключения к газу. В июне газифицировано 140 домов района Сарыарка, в июле газифицировано 290 домов. До начала зимы мы успеем подключить дома к газу», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

    По его словам, в районе Сарыарка к газу подключено уже 2,5 тыс. жилых домов.

    «В этом же порядке ведутся работы и в районе Алматы. На этой территории значительно уменьшилось задымление. С подключением газа наша экология улучшается. Со следующего года подведем газ в микрорайон «Шубар». В частности, если в течение двух лет мы будем усиленно проводить работы по газификации, то экология нашего города значительно улучшится», - заключил аким.

    «Не все подрядчики ответственно подходят к своей работе и даже не ценят то доверие, которое оказано со стороны государства. Я прошу, чтобы депутаты тоже участвовали в общественном контроле, чтобы был депутатский контроль за ТЭЦ-3. Пусть, подрядчик чувствует ответственность. Надо организовать работу и вовремя достроить ТЭЦ, чтобы обеспечить теплом новые здания. Предлагаю, чтобы депутаты тоже подключились», - сказал А. Кульгинов.


    Фото: infosmi.net

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Нур-Султан #Экология #Акимат #Общество #Газификация
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