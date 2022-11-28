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    Температурный режим в больнице и роддоме Экибастуза не ухудшался

    28 Ноября 2022, 02:11

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В лечебных учреждениях города этот показатель находится под постоянным контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации руководителя регионального управления здравоохранения Айдара Ситказинова, в горбольнице температура в помещении от 20 до 25 градусов.

    «Температурный режим в течение дня не ухудшался, – отметил главный врач области. – Мы особо по горбольнице никого не передислоцировали. Отправили 12 пациентов в областной центр, так как они в состоянии средней степени тяжести. В центре психического здоровья была низкая температура, поэтому 26 пациентов перевели в областной центр психического здоровья».

    Как сообщил Айдар Ситказинов, температура мониторится каждый час, ухудшения в динамике не наблюдается.

    «Единственное, что нас смущает – это температура в поликлиниках, – продолжил глава ведомства. – Сегодня мы продлили прием в поликлиниках до 22.00, принимали врачи общей практики, педиатры. Завтра, в понедельник, при низком температурном режиме акцент сместят на обслуживание на дому, но прием в поликлинике также сохранится».

    Кроме того, без ухудшений температурный режим в роддоме, где находятся 27 женщин.

    «Они все в удовлетворительном состоянии, – сообщил Айдар Ситказинов. – При необходимости их можно будет отпустить домой».

    Напомним, в Павлодар отправлены постояльцы центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Готовы 8 машин для возможной передислокации пациентов лечебных учреждений города.

    Ситуация на экибастузской ТЭЦ стабилизировалась. В штатном режиме работают пять котлоагрегаторов, три из них – водогрейные котлы, два – энергетические.
    Энергетика Павлодарская область ЖКХ Происшествия
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