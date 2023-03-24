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    Тело утонувшего рыбака нашли в реке Урал в Атырау

    24 Марта 2023, 22:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области нашли в реке Урал тело утонувшего рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, двое рыбаков провалились под лед 5 января в пригородном селе Жумыскер. Одного из них удалось тогда спасти, а второй утонул.

    За 10 дней водолазы совершили более 40 погружений на глубину 4-8 метров на общей площади более 450 квадратных метров. Однако найти тело не удалось.

    16 марта водолазы вновь приступили к подводным поискам, были задействованы 4 сотрудника, 1 единица техники и 1 плавучее средство. Тело было обнаружено и извлечено из воды ниже по течению Урала в районе поселка Курсай.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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