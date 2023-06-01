Тело ребенка нашли в септике в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В поселке Мойылды в септике обнаружен труп четырехлетнего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Он остался без внимания родителей и провалился в септик, который был закрыт деревянным настилом и находился во дворе одного из соседних домов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 140 УК РК. Назначена экспертиза.

В соответствии с пунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК, части 1 статьи 19 УПК РК «Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда».