Тело ребенка нашли на свалке в Саркане - личность матери установлена

САРКАН. КАЗИНФОРМ - 17 мая в Саркане на городской свалке обнаружено скелетированное тело девочки в возрасте 4-5 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность ребенка и его матери, которой оказалась 19-летняя местная жительница.

«Со слов матери, девочка родилась в 2017 году и страдала ДЦП, а также врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался, в связи с чем женщина со своим братом решили скрытно похоронить девочку на окраине города», - сообщили в пресс-службе ДП.

Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.99 УК РК «Убийство».

«Уголовное дело находится на особом контроле областного департамента полиции. Обоих подозреваемых для дачи показаний доставили в районную полицию», - добавили в полиции.