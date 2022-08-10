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    • Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли

    10 Августа 2022 18:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили о том, что тело девочки найдено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Девочку нашли, утонула», - сообщили в ведомстве.

    Полный комментарий обещают дать в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивают ушедшую из дома 7 августа 5-летнюю девочку.

    К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.

    Тысячи людей ищут девочку по близлежащим к поселку Джамбул полям.

    В Костанае в рамках поисковых работ пропавшей пятилетней Мадины принято решение на разных участках кукурузного поля оставлять воздушные шары, куда будут привязаны вода и перекус.

    Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске девочки. Накануне вечером к поискам пропавшей также подключили мотодельтаплан.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Происшествия #Костанай
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