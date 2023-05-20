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      Северо-Казахстанская область

    Тело пропавшей школьницы нашли в котловане в СКО

    20 Мая 2023, 17:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сообщение от жительницы села Жанажол о том, что ее 14-летняя племянница ранним утром ушла из дома в неизвестном направлении, поступило 19 мая в ОП Жамбылского района СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Сотрудниками ОП организованы поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей. Розыскные мероприятия проводились в окрестностях села с использованием автотранспорта, верхом на лошадях.

    «Утром 20 мая тело без вести пропавшей восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в 1,5 км от села Жанажол. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 105 УК РК», - сообщили в полиции.

    Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область МВД РК
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