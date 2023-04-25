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    Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре

    25 Апреля 2023, 10:50

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре 20 апреля в 18:15 часов в подвальном помещении одного из подъездов дома по ул.Бакинская во время чистки канализационной трубы обнаружен плод недоношенного младенца мужского пола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    В соответствии с подпунктом 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК, ч. 1 ст. 19 УПК РК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.

    Ранее живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область МВД РК Павлодар Дети
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