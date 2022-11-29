Тело мужчины обнаружили в парке Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане на территории центрального парка обнаружено тело 41-летнего местного жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 ноября в Талдыкоргане на территории центрального парка обнаружено тело 41-летнего местного жителя. Каких-либо внешних признаков насильственной смерти на теле покойного не выявлено. По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет определена причина смерти и принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

Недавно также сообщалось, что труп 40-летнего мужчины обнаружили на руднике в Улытауской области.



