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    Тело мужчины нашли на центральной площади Атырау

    5 Июня 2023, 09:59

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 4 июня, в Атырау на центральной площади Исатая и Махамбета был обнаружен труп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Ак Жайык».

    В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в 11:38 на площади скончался мужчина.

    «Есть предположение, что это связано с его здоровьем, телесных повреждений нет», - отметили в полиции.

    На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливается личность погибшего. Пока известно, что он является сотрудником компании, которая ведет строительство в этом районе.

    Точная причина смерти пока неизвестна.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Общество Атырау
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