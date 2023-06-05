Тело мужчины нашли на центральной площади Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 4 июня, в Атырау на центральной площади Исатая и Махамбета был обнаружен труп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Ак Жайык».

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в 11:38 на площади скончался мужчина.

«Есть предположение, что это связано с его здоровьем, телесных повреждений нет», - отметили в полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливается личность погибшего. Пока известно, что он является сотрудником компании, которая ведет строительство в этом районе.

Точная причина смерти пока неизвестна.