Тело известного казахстанского певца Дархана Жунусбекова доставят в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тело известного казахстанского певца Дархана Жунусбекова, погибшего в ДТП в Таиланде, доставят в Алматы завтра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы на связи с родственниками погибшего соотечественника, а также с его продюсером. Тело будет доставлено из Пхукета в Алматы завтра. Авиакомпания Air Astana все расходы по транспортировке тела взяла на себя», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

По его словам, ритуальные услуги оплатили на месте друзья певца, которые с ним отдыхали.

«Сбор, как объяснил продюсер, был объявлен в первый день, но потом они внесли изменения. Все собранные средства передадут родным погибшего. Сбора на доставку тела и его транспортировку нет», - добавил Айбек Смадияров.

Как ранее сообщалось, певец, известный под псевдонимом Darkhan Juzz, погиб в автокатастрофе в Таиланде.



