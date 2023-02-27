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    Тело известного казахстанского певца Дархана Жунусбекова доставят в Алматы

    27 Февраля 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тело известного казахстанского певца Дархана Жунусбекова, погибшего в ДТП в Таиланде, доставят в Алматы завтра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы на связи с родственниками погибшего соотечественника, а также с его продюсером. Тело будет доставлено из Пхукета в Алматы завтра. Авиакомпания Air Astana все расходы по транспортировке тела взяла на себя», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

    По его словам, ритуальные услуги оплатили на месте друзья певца, которые с ним отдыхали.

    «Сбор, как объяснил продюсер, был объявлен в первый день, но потом они внесли изменения. Все собранные средства передадут родным погибшего. Сбора на доставку тела и его транспортировку нет», - добавил Айбек Смадияров.

    Как ранее сообщалось, певец, известный под псевдонимом Darkhan Juzz, погиб в автокатастрофе в Таиланде.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Общество Утраты
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