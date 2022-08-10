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    • Тело девочки обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка - ДП Костанайской области

    10 Августа 2022 18:41

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции прокомментировали и подтвердили тот факт, что тело девочки найдено в искусственном водоеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тело малышки нашли в 3 км от поселка Джамбул, где она и проживала. Девочку обнаружили с помощью дрона.

    По информации полиции, на место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов, который вместе с волонтером Дамиром Бектургановым обнаружили тело в искусственном водоеме.

    Ситуацию прокомментировал начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков.

    «10 августа в ходе поисковых мероприятий в искусственном канале, к сожалению, было обнаружено тело Ерланкызы Мадины. Это большая трагедия. Я хочу от всех жителей области, республики, от сотрудников полиции выразить слова соболезнования семье, - сказал он. — Мы все до последнего верили, что найдем живого и невредимого ребенка, но ситуация не в нашу пользу».

    Сейчас, по словам Е. Омарбекова, будут назначены все необходимые экспертизы, результаты которых будут сообщены дополнительно.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Происшествия
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