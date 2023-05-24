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    Телевизоры и стиральные машины планируют производить в Карагандинской области

    24 Мая 2023, 12:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Сарани в Карагандинской области планируется запуск завода по выпуску бытовой техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акима региона Ермаганбета Булекпаева, проект будет запущен в этом году.

    «Здесь трудоустроят более тысячи человек. Надеемся, что телевизоры, стиральные машины и другая бытовая техника будут в доме у каждого казахстанца», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Всего в Карагандинской области, как сообщил Ермаганбет Булекпаев, сформирован инвестиционный пул из 52 проектов. Открытие новых предприятий позволит создать 12 тысяч постоянных рабочих мест. 11 проектов будут запущены в этом году, из которых три с иностранным участием. Будет создано 2179 рабочих мест. На сегодняшний день один проект уже запущен.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Карагандинская область Экономика
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