Телевизионные дебаты: о чем говорили кандидаты в Президенты Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в прямом эфире на телеканале «Хабар» состоялись телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теледебаты стартовали в 20:00 по времени Астаны и завершились в 21:40, продлившись в общей сложности один час сорок минут.

Телевизионные дебаты состояли из четырех раундов. В первом раунде оппоненты презентовали свои предвыборные программы, во втором - в рамках дискуссионной сессии задали друг другу по два вопроса, третий раунд был посвящен вопросам от избирателей, а четвертый раунд - обращению к избирателям.

За действующего Главу государства Касым-Жомарта Токаева в теледебатах принял участие доверенное лицо - председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, который первым по счету презентовал предвыборную программу.

«Будет кардинально пересмотрена политическая система страны, обеспечено объективное и независимое правосудие. Борьба с коррупцией будет беспощадной, неприкасаемых нет и не будет. Будет укрепляться межэтническое единство и согласие, системно будут решаться социальные вопросы. Дефицит детсадов, школ и общежитий уйдет в прошлое. Все средства, изъятые у коррупционеров пойдут на строительство школ, новых школ. За семь лет будет построено 111 млн кв. метров жилья, трудоустроено более 3 млн человек, создадим комфортные условия для развития МСБ. Будет принят новый Налоговый кодекс», - заявил Ерлан Кошанов во время дебатов.

Второй по счету презентовала предвыборную программу кандидат в Президенты от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» Каракат Абден, выступившая с социальной программой.

«Вся наша ценность, все богатство, смысл всей жизни - это наши дети. Поэтому для детей и матерей будут созданы соответствующие условия согласно программе. Решение проблемы бесплатного среднего образования, обеспечение бесплатным горячим питанием, создание условия для развития талантов и способностей детей, внедрение в школьную программу нового предмета по воспитанию национальным ценностям, выделение отдельных грантов детям с орфанными заболеваниями. Старшему поколению будет оказываться поддержка, в том числе расширение списка медицинских услуг», - отметила Каракат Абден.

Жигули Дайрабаев, выдвинутый от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», представил свою программу третьим. Кандидат в Президенты назвал три направления развития государства.

«Первое направление - установление принципа степной демократии, присущего нашей нации. Второе направление - модернизация нашего сознания и призыв каждого гражданина к высокой культуре. Третье направление - превратить Казахстан в агродержаву с развитыми селами. Путь должен быть открыт для тех, кто возьмет на себя дело. Кредит должен предоставляться беспрепятственно. Фермеры, которые обеспечивают продовольственную безопасность, должны быть освобождены от всех видов налогов», - обратился Жигули Дайрабаев.

Следующим выступил кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев. Кандидат отметил необходимость проведения политических реформ, уделяя особое внимание борьбе с коррупцией.

«Необходимо усилить работу по борьбе с коррупцией. Коррупционное преступление должно быть наказано на максимально длительный срок. Надо строить народную экономику, а не олигархический капитализм», - сказал кандидат, подчеркнув, что в центре внимания государства должен быть человек.

Пятой представила предвыборную программу Салтанат Турсынбекова, кандидаты от общественной организации «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

«Социальные вопросы должны решаться в первоочередном порядке. Нужно пересмотреть размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, разработать и реализовать программу борьбы с бедностью, решить проблему обеспечения жильем. Необходимо дать семьям материнский капитал и обеспечить всех детей пособиями. Снизить закредитованность населения, списать задолженности нуждающимся семьям. Повысить качество жизни лиц с инвалидностью, обеспечить население качественным образованием и медицинским обслуживанием. И самое главное - снизить пенсионный возраст женщин до 58 лет», - сказала С. Турсынбекова.

Последним презентовал свою программу кандидат от республиканского объединения профсоюзов «Аманат» Мейрам Кажыкен.

«Главный принцип социальной политики - обеспечение человеку достойного уровня жизни. Семья будет обеспечена надлежащей социальной защитой. Семьям, не имеющим достаточно средств для покупки квартир, будет предоставлено социальное жилье. Произойдет поэтапное повышение минимальных государственных социальных стандартов. Будет законодательно закреплен метод расчета и индексации минимального размера заработной платы.

Будет решен вопрос раннего выхода на пенсию работников, занятых на работах с вредными условиями труда. Мои цели - это социальные, экономические и политические реформы», - заявил Мейрам Кажыкен.

Во время второго раунда «Дискуссионная сессия» участники телевизионных дебатов задали вопросы двум оппонентам, выслушав ответы. Согласно регламенту, участник смог задать вопрос в течение 30 секунд, а оппонент отвечал на вопросы в течение 2 минут.

В ходе третьего раунда под названием «Вопросы от избирателей» казахстанцам была предоставлена возможность задать вопрос кандидату. Граждане посредством видеообращения задавали острые вопросы участникам теледебатов.

Отметим, что на базе Агентства «Хабар» принимались заявки на участие в рубрике «Спроси у кандидата!». Избиратели имели возможность до 10 ноября направить вопрос персонально любому кандидату.

На последнем раунде «Обращение к избирателям» в течение двух минут доверенное лицо кандидата Касым-Жомарта Токаева Ерлан Кошанов, кандидаты в Президенты Каракат Абден, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Салтанат Турсынбекова и Мейрам Кажыкен получили возможность обратиться к избирателям.

Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.

21 октября в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.



