Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны в честь Дня государственных символов 4 июня запускает телемарафон «Ел рәміздері – еркіндік нышаны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Целью телемарафона является укрепление патриотического духа казахстанцев и уважения к государственной символике, сплочение граждан под общеказахстанскими ценностями и идеями.

Программные мероприятия телемарафона будут проходить в режиме реального времени в праздничный день с 11:00 до 18:00 на Youtube-канале акимата Астаны.

В их числе: - информационные ролики; - интервью с государственными и политическими деятелями, популярными и известными личностями страны; - патриотичные мероприятия.