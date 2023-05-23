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    Телеканал Silk Way расширяет вещание в Азербайджане

    23 Мая 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный телеканал «Silk Way» Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан вошел в пакет каналов 14 операторов кабельного телевидения Азербайджанской Республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По словам директора канала Еркежан Кунтуган, с 15 мая при поддержке Аудиовизуального Совета Азербайджана телеканал «Silk Way» стал доступен абонентам «K@TV1», «BAKTELECOM», «AZTELEKOM», «BİRLİK», «AZOL TV», «AZEUROTEL», «AZERİ TV», «BOSS GROUP», «GSP», «EUROSEL», «RAHAT TELECOM», «BEEONLİNE», «MEGALINK TV», «ODTV».

    До этого момента телеканал вещал в тестовом режиме, пока операторами проводилась проверка технических параметров и подготовка к интеграции Silk Way в свои сети.

    Как и в других странах, азербайджанские телезрители могут выбрать между русским, английским, казахским, кыргызским или узбекским языками, передаваемыми в многоканальном формате. Сигнал Silk Way также доступен для индивидуального приема со спутниковых платформ Eutelsat Hot Bird 13 и Yamal 401.

    Новый импульс активному взаимодействию медиа двух стран придал официальный визит Президента Азербайджана в Казахстан в апреле этого года. Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев поручили развивать сотрудничество в сфере массовых коммуникаций и медиапроизводства двух стран, подчеркнув конструктивную роль казахстанских и азербайджанских СМИ в поддержании и укреплении связей между народами двух стран.


    Активное взаимодействие казахстанских и азербайджанских СМИ в обмене опытом, контентом и его совместном производстве способствует дальнейшему укреплению братских отношений Казахстана и Азербайджана, основанных на общем культурно-историческом наследии и экономических интересах.

    Телеканал Silk Way предлагает азербайджанскому зрителю оригинальные авторские программы, документальные проекты, а также лучший художественный контент казахстанского производства.

    Телеканал Silk Way – единственный международный телеканал Республики Казахстан, осуществляющий вещание на казахском, русском, английском, кыргызском и узбекском языках в многоканальном режиме в более чем 118 странах мира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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