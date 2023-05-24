Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Видеопоздравление Димаша Кудайбергена в честь его дня рождения запустил телеканал Jibek Joly в Астане, передает МИА «Казинформ».

Казахстанский музыкант 24 мая празднует день рождения. Ему исполнилось 29 лет. На одной из высоток в столице Казахстана телеканал Jibek Joly запустил специальное поздравление в честь Димаша Кудайбергена.

Ранее, Игорь Крутой поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения в прямом эфире телеканала Jibek Joly.

Напомним, сегодня известный казахстанский певец Димаш Кудайберген отмечает свое 29-летие.



