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    Телеканал Jibek Joly возобновляет проект об усыновленных иностранцами казахстанских детях

    28 Сентября 2022, 12:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авторская программа известной журналистки Жанар Байсемизовой «Шетелдегі қазақ балалары» возобновляется на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Программа «Шетелдегі қазақ балалары», рассказывающая о судьбе казахстанских детей, усыновленных иностранцами, после девятилетнего перерыва вновь выходит в эфир. Телеканал Jibek Joly представит авторский телепроект в новом формате. Для этого совсем недавно были проведены съемки в Европе.

    «Я уже в третий раз снимаю Ерлана (уехавший в Германию – прим. ред.) и Сариту (уехавшая в Бельгию – прим. ред.). Я думаю, что благодаря этому проекту иностранцы, усыновившие наших детей, международные агентства – почувствовали, что о наших детях ощущается забота не только со стороны государственных органов, но и со стороны нашей общественности. Например, в этот раз Ерлан в разговоре с немецким отцом заявил: «Видишь отец, мы казахи такие люди». В такие моменты понимаешь, что годы упорного труда не прошли даром», - говорит автор проекта Жанар Байсемизова.

    Усыновленные испанскими гражданами Саламанка Гарсия Луис – казахское имя Акылбек, Флориан Маркос – Диас, Мария Валентина Панедас Симан –Гулим сегодня живут и воспитываются в испанских семьях.

    Смотрите проект «Шетелдегі қазақ балалары» в воскресенье, 2 октября, в 14:30 на телеканале Jibek Joly.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СМИ JIBEK JOLY
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