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    Телеканал Jibek Joly представляет проект «Қайыры мол Қадір түні»

    17 Апреля 2023, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В священный месяц Рамазан, в священную ночь Қадір түні телеканал Jibek Joly представляет проект «Қайыры мол Қадір түні», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Духовного управления мусульман Казахстана, эту Ночь Предопределения правоверные встретят с 17 на 18 апреля. В этой связи телеканал Jibek Joly с 23:00 часов до 01:00 часов представляет специальный проект «Қайыры мол Қадір түні». Программу будет вести имам Нурлан Байжигитулы.

    В эфире джаммат из мечети и специальные гости, приглашенные в студию, будут беседовать о значимости и святости Қадір түні. Также планируется, что на прямую связь выйдут наши земляки, которые совершают паломничество в священную Мекку.

    Ранее в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» имам, теолог Нурлан Байжигитулы рассказал о том, как нужно встречать эту священную ночь, какие дуа следует читать и в чём заключается философия Оразы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия СМИ Общество JIBEK JOLY
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