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    • Тела женщины и двух детей нашли в квартире одного из ЖК Алматы

    7 Августа 2022 12:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одной из квартир в микрорайоне «Мамыр» были обнаружены тела 34-летней женщины и ее детей, 2015 и 2020 годов рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции Алматы, сообщение об обнаружении трупов поступило в центр оперативного управления накануне.

    «С целью обеспечения полноты сбора материала и установления обстоятельств смерти людей выехала следственно-оперативная группа. Прибывший на место начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров ход расследования взял на свой личный контроль. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О развитии следствия общественность будет проинформирована дополнительно», - сказали в пресс-службе ДП Алматы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Происшествия #МВД РК
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