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    Тела 3 человек найдены на месте взрыва около городского парка в Уральске

    26 Апреля 2023, 02:51

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла накануне, 25 апреля около 21:00 по улице Хусаинова, 3 в Уральске. По предварительной информации, произошел взрыв в гараже, расположенном недалеко от городского парка культуры и отдыха. На месте обнаружены три тела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Западно-Казахстансклй области.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, произошло загорание гаража на площади 30 квадратных метров, а внутри горел ВАЗ-2121. Позже огонь перекинулся на кровлю частного жилого дома на площади 42 квадратных метров. В гараже пожарные обнаружили три трупа, а также извлекли четыре кислородных баллона.

    Пожар локализован в 21:31, полностью ликвидировать удалось в 22:02. Причины пожара и ущерб устанавливают специалисты. На ликвидацию задействованы руководство ДЧС и Службы, 5-ПЧ, 8-ПЧ, ДСПТ, отдел дознания (23 сотрудника и 7 единиц техники).

    Как сообщают местные СМИ, что из-за пожара пришлось перекрыть движение по улице Исатая-Махамбета от проспекта Абая до улицы Ихсанова.

    Фото и видео: www.instagram.com/batysqaz_tjd

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Визит Президента РК в США Пожар Уральск
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