Технология 5G будет доступна для широкого использования в Казахстане уже к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие информационно-коммуникационной отрасли, облачных технологий и искусственного интеллекта ведет мир к цифровой трансформации, и Казахстан здесь не является исключением, ведь уже сегодня мы стоим на пороге запуска технологии 5G. О том, что несет сеть нового поколения и как изменится мир с запуском 5G рассказал СЕО Huawei Technologies Kazakhstan Чжан Цинго, передает МИА «Казинформ».

- Г-н Чжан Цинго, расскажите, чем компания Huawei Technologies занимается в Казахстане и почему называет себя лидером на рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)?

- Наша компания присутствует на рынке Казахстана уже 14 лет. Все это время мы содействовали развитию ИКТ в стране, предоставляя интеллектуальные устройства, инфраструктурные передовые решения, конкурентоспособные продукты и сервис операторам связи, предприятиям и потребителям. Как правило это облачные решения, системы электроснабжения и хранения данных, сети пятого поколения и многое другое.

Сегодня HUAWEI сосредоточивает внимание на предоставлении целостных решений, обеспечивая гладкую и стабильную интеграцию для следующего поколения, чтобы адаптироваться к растущим требованиям пользователей и соответствующим национальным стратегиям Казахстана, а самое главное внести цифровизацию в жизнь обычных людей. Кроме того, мы осуществляем поддержку предприятий всех уровней, чтобы они могли эффективно взаимодействовать друг с другом и адаптироваться к различным требованиям корпоративной сети, закладывая основу для долгосрочного развития крупных, средних и малых компаний Казахстана.

В 2016 году компания HUAWEI сформировала концепцию интеллектуального мира и призвала своих партнеров по всему миру вместе построить разностороннюю и процветающую экосистему. Мы уже заключили 50 контрактов на внедрение 5G и поставили более 150 000 базовых станций. Как мы видим коммерческие сети 5G все активнее используется по всему миру. С начала года многие страны, включая Южную Корею, Великобританию, Швейцарию, Италию и Кувейт, запустили подобные сети 5G - и две трети из них были созданы с помощью технологий HUAWEI.

- Кто является основным клиентом HUAWEI в Казахстане?

- Деятельность компании HUAWEI в Казахстане охватывает все три бизнес-группы корпорации - Huawei Carrier, Huawei Enterprise и Huawei Consumer. Первая бизнес-группа сотрудничает со всеми казахстанскими операторами связи (Казахтелеком, Билайн, Алтел, Теле2), являясь их стратегическим партнером и предоставляя новейшие ИКТ решения для преобразования существующих сетей, чтобы сделать их более качественными, гибкими и динамичными, готовыми к внедрению 5G сети и развертыванию новых сервисов, которыми смогут с удобством пользоваться и горожане, и предприниматели города, и все более активно развивающаяся цифровая экосистема города. Вторая бизнес-группа Huawei Enterprise это подразделение компании, предоставляющее корпоративным клиентам IT-оборудование и решения, которые повышают эффективность бизнеса за счет оптимизации процессов администрирования и производства путем их информатизации. Партнерами компании являются клиенты из финансового, нефтегазового, государственного, энергетического секторов экономики, внедряются современные решения и платформы на базе LTE, систем обработки и передачи данных, облачных технологий, строительства дата-центров, платформы «Безопасный город». Бизнес-группа Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, такие как мобильные телефоны, планшетные компьютеры, фитнес-браслеты, умные часы и модемы, отличающиеся высоким качеством, стильным дизайном и удобным интерфейсом.

- Сейчас в индустрии активно обсуждается внедрение сети нового поколения. Поясните, чем 5G лучше своих предшественников и какие преимущества можете отметить?

- Основные отличия между 5G и 2G, 3G, 4G можно объяснить в трех направлениях, определенных в международном протоколе проекта партнерства третьего поколения: расширенная мобильная широкополосная связь, массовая межмашинная связь и высоконадежное соединение с очень низкой задержкой передачи данных.

С первого по четвертое поколение технологии мобильной связи сосредоточены на коммуникации между людьми, то есть расширенная мобильная широкополосная связь. В эпоху 5G для реализации Интернета Всего к проекту партнерства третьего поколения добавились массовая межмашинная связь и высоконадежное соединение с очень низкой задержкой передачи данных. Дело не только в соединении людей с устройствами, это связь между этими устройствами. В настоящее время емкость сетей 4G ограничена и не может поддерживать Интернет Всего, а резкое увеличение емкости сети 5G как раз создает условия для реализации Интернета Всего. Благодаря технологии 5G человечество откроет новую эпоху, где беспроводные сети актуальны для всех.

Самое важное различие между 5G и предыдущими поколениями связи заключается в том, что 5G обеспечивает расширенную пропускную способность, а также у соединения очень низкая задержка. Таким образом, связь 5G повлечет революционные изменения, которые станут основой всей отрасли.

Что касается преимуществ 5G, самое главное это его потенциал стать толчком в развитии важных отраслей экономики. В будущем 5G будет неотъемлемой частью во всех сферах нашей жизни, мы сможем выполнять необходимые задачи с помощью одного только мобильного телефона. Например, благодаря низкой задержке 5G поможет справляться с медицинскими вопросами удаленно, предоставит возможность быстро реагировать при добыче нефти и газа и многое другое.

- Как крупнейший в мире производитель оборудования, как вы можете прокомментировать новость о том, что станции 5G вредят здоровью человека?

- Мы можем с уверенностью сказать, что сети 5G не нанесут вред здоровью людей или окружающей среде. Давайте проанализируем этот вопрос с точки зрения научного определения: излучение — это передача энергии в пространстве, которая может быть классифицирована как ионизирующее или неионизирующее излучение в зависимости от его энергетического уровня и способности к ионизации веществ. Излучение станций 5G является неионизирующим и в основном используется для передачи тепла, но его теплоэффективность меньше одной тысячной солнечного света.

Даже если не брать во внимание станции 5G, вся среда, в которой мы живем, полна всех видов излучения. Излучение, которое исходит от станций 5G, мобильных устройств, телевизоров и другой техники - не вредоносно, если контролировать его использование человеком. Опасным является высокоинтенсивное излучение, например, ядерное или гамма-излучение. Кроме того, операторы сотовой связи строго регулируются законом в отношении требований при построении станций 5G - плотность излучаемой энергии должна быть безопасной для человека и окружающей среды.

- Когда ожидается запуск 5Gв Казахстане?

- Мы надеемся, что в Казахстане развернуть 5G получится в ближайшее время. Но насколько мне известно, согласно плану правительства, в этом году будет запущен пилотный проект 5G в трех крупных городах. Запуск коммерческого проекта начнется в следующем году, и не исключено, что после двухлетнего периода строительства технология 5G будет доступна для широкого использования в Казахстане уже к 2023 году.

- Если говорить о сегодняшнем дне, как HuaweiTechnologies уже участвует в проведении доступа к Интернету в отдаленные уголки нашей страны?

- Решение проблем связи в удаленных районах также соответствует видению HUAWEI, ведь мы стремимся принести цифровую информацию каждому пользователю для построения полностью связанного и интеллектуального мира. Поэтому Huawei Technologies активно участвует в программе Digital Казахстан, в рамках которой разработано более 250 проектов по покрытию регионов связью и широкополосным доступом в Интернет. До настоящего времени было развернуто более чем 1 000 базовых станций и эти проекты все еще находятся в постоянном развитии и прогрессе. Со своей стороны мы предоставляем высококачественные услуги Казахстану, помогаем построить повсеместную и доступную базовую широкополосную сеть, способствуем стимулированию различных инноваций в сфере услуг и развития индустрии ИКТ в целом.

В этом году Huawei Technologies совместно с компанией «Казахтелеком» запустили первую в Центральной Азии и одну из первых в мире полностью выделенную сеть FWA в диапазоне 2300 Мегагерц. Для развертывания сети FWA «Казахтелеком» использовал базовые станции 4T4R, которые обеспечивают большую емкость сети для абонентов FWA и возможность агрегации нескольких несущих в будущем. Данная сеть обеспечит беспроводной доступ в Интернет жителям сельских районов и решит задачу покрытия частного сектора, где нет проводных сетей доступа. Пилотная сеть уже была запущена в городе Косшы, Акмолинской области.

- В прошлом году HuaweiTechnologiesпоказала хорошие результаты, несмотря на геополитические ограничения, в чем причина успеха и какие планы на этот год?

- В этот непростой период нам удалось выполнить несколько очень важных задач, включая улучшение внутреннего управления и операционной эффективности, а также быстрое изменение соответствующих стратегий. Внутренняя оптимизация отраслевого портфолио, повышение устойчивости отрасли, развитие отрасли 5G, снижение потребления энергии, стремление к инновациям и ориентированность на клиента – все это позволило нам сохранить и преумножить позиции.

Мы обращаем большое внимание на инвестиции в Казахстан, надеемся, что в скором времени казахстанцы, как и жители других стран, смогут пользоваться высококачественными услугами и технологиями, включая сеть 5G.

Также HUAWEI стремится улучшить интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в основные бизнес-системы правительств и предприятий, используя ноу-хау и данные для разработки основных компетенций ИИ-систем. К 2025 году в мире будет насчитываться свыше 40 млрд умных устройств, а цифровые помощники будут уже у 90% пользователей. Подобный прогресс станет возможным благодаря развитию ИИ-решений, которые уже сейчас находят применение в различных областях: от производства потребительской электроники до оснащения центров обработки данных и развертывания городских систем безопасности. В дальнейшем компания HUAWEI вместе со своими партнерами сосредоточит свои усилия на внедрении информационно-коммуникационных технологий в отраслях промышленности и предоставлении решений для каждого отдельного сценария. Это поможет предприятиям развивать свой бизнес, а правительствам — достичь своих стратегических целей по ускорению развития отечественной промышленности, принося пользу их субъектам и обеспечивая общее повышение качества управления.