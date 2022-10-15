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    Технологии нескольких стран использует Казахстан для строительства АЭС

    15 Октября 2022, 11:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев рассказал о технологиях, которые рассматриваются для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы понимаем, что уже к 2030 году в Казахстане необходимо строительство крупного энергоисточника. Правительство близко к определению площадки для строительства. Как будет официально определена площадка строительства, будут закончены процедуры по определению вендора строительства, исходя из большой работы, которая проделана группой экспертов с выездом на действующие и строящиеся площадки в Турции, Венгрии, Франции, Южной Кореи, Китая», - перечислил Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.

    По его словам, опытом в части строительства поделятся несколько стран.

    «По нашему опыту посещения этих площадок определено, что однозначно строительство должно осуществляться в виде международного консорциума, то есть это не будет одна страна, которая поставит и построит всю станцию. Мы будем брать самые лучшие технологии. Если говорить про ядерный остров, наиболее эффективные технологии может предоставить Россия, Корея, Франция. Если говорить про энергетическое оборудование, то что связано с генерацией электроэнергии, мы видим наилучшие технологии у «General Еlectric» и корейских производителей. Если говорить о вспомогательном оборудовании – автоматика, системы учета, насосное оборудование, то большое количество производителей - европейские страны, как Франция, Германия», - заключил спикер.

    Также председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев назвал примерные сроки принятия решения по формату строительства АЭС в Казахстане.

    Фото: criptoaldia.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ФНБ «Самрук Казына» Энергетика Строительство
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