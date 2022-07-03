Техническое состояние городских и школьных автобусов проверяют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, в столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» в период с 29 июня по 6 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Кроме этого, проводятся мероприятия по проверке предрейсового медицинского и технического осмотров водителей и автобусов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, проверка общественного транспорта, в том числе автомобилей-такси на предмет их незаконного переоборудования.

«В период ОПМ сотрудники департамента полиции совместно с территориальными подразделениями инспекции транспортного контроля, управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также представителями общественного контроля будут проверять техническое состояние городских и школьных автобусов перед их выездом на линию « , - сообщили в пресс-службе полиции.

По данным пресс-службы, всего за сутки сотрудники выявили 91 нарушение, совершенные водителями автобусов и такси, среди них четыре факта за переоборудование без соответствующего разрешения, 27 фактов за пользование телефоном при управлении транспортным средством и 28 нарушений правил маневрирования. Водворено на коммунальную стоянку восемь автомашин.