Технический сбой произошел в СпецЦОНах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В СпецЦОНах РК зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГК «Правительство для граждан».

«29 сентября в СпецЦОНах РК зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений – недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могут сдать теоретический и практический экзамены на права. Услуги по перерегистрации авто и замене прав – доступны», - сообщили в пресс-службе ГК «Правительство для граждан».

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» работает над устранением сбоя и восстановлению услуги.