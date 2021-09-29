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    Технический сбой произошел в СпецЦОНах Казахстана

    29 Сентября 2021, 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В СпецЦОНах РК зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГК «Правительство для граждан».

    «29 сентября в СпецЦОНах РК зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений – недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могут сдать теоретический и практический экзамены на права. Услуги по перерегистрации авто и замене прав – доступны», - сообщили в пресс-службе ГК «Правительство для граждан».

    Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» работает над устранением сбоя и восстановлению услуги.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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