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    Технические средства реабилитации получают атыраусцы

    24 Августа 2022, 04:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 8 300 жителей Атырауской области с ограниченными возможностями обеспечены техническими средствами реабилитации. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас в области проживают 24 003 человека с ограниченными возможностями. Из них инвалиды первой группы – 2 054, второй группы – 9 472, третьей – 8 446, а также 4 031 особенный ребенок. До 1 августа этого года за получением технических средств реабилитации обратились 13 729 человек с ограниченными возможностями. Из них 8 349 обеспечены средствами и социальными услугами через портал социальных услуг. Им были выданы обязательные гигиенические, протезно-ортопедические, тифлотехнические, сурдотехнические средства»,- сообщил Азамат Мамбетов.

    В регионе для граждан с ограниченными возможностями работают областной центр реабилитации инвалидов и три центра оказания специальных социальных услуг. Всего эти учреждения посещают 1 075 человек.

    В рамках реализации партийного проекта «Будущее без барьеров» в текущем году по области планируется провести адаптационные работы на 259 объектах.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Общество
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