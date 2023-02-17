Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    ТЭЦ в некоторых регионах Казахстана изношены на 90%

    17 Февраля 2023, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более чем на 50% изношены казахстанские электросети. Об этом заявил Спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57%. В отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88%. С каждым годом увеличивается износ оборудования ТЭЦ, который в настоящее время достиг 66%. Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%», - сказал Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний в Сенате.

    Спикер напомнил, что есть поручение Главы государства - снизить износ генерирующих мощностей за счет программы «Тариф в обмен на инвестиции».

    «Со стороны соответствующих госорганов необходимы конкретные шаги в этом направлении. Одновременно регионам важно активизировать работу по модернизации сетей теплоснабжения, износ которых превышает 50%. В некоторых регионах этот показатель достиг 80%. В рамках уточнения бюджета 2023 года планируется предусмотреть средства на эти цели. Но это только начало большой работы по модернизации ТЭЦ и инженерных сетей. Необходимо последовательно решать эти проблемы, которые непосредственно касаются благополучия наших граждан», - добавил Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Сенат Регионы Маулен Ашимбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неисправные средства измерения использовало «Экибастузтеплоэнерго»
    Сенатор Бибигуль Жексенбай приняла участие в заседании комиссии ТюркПА
    Страны Евросоюза приступают к совместным закупкам газа
    Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном по подкарантинной продукции
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров