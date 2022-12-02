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    ТЭЦ производят более половины выбросов в Павлодарской области

    2 Декабря 2022, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 30 % выбросов приходится на Павлодарскую область. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из общего объема выбросов по республике около 30 % приходится на Павлодарскую область. По результатам экомониторинга, уровень загрязнения атмосферного воздуха города Павлодара характеризуется как повышенный, а городов Экибастуз и Аксу – низкий. Наибольшие объемы выбросов приходятся на предприятия топливно-энергетического комплекса – 65,4 %, металлургии – 26 %, и нефтехимии – 3,2 %. Нами проведен анализ экологических проблем области. Основными являются: загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями, несовершенная система управления отходами и устаревшие канализационно-очистные сооружения, либо их отсутствие», – сказал С. Брекешев.

    По его словам, в рамках нацпроекта «Жасыл Казахстан» в Павлодарской области на двух крупных предприятиях предусмотрено сокращение выбросов на 39 тыс. тонн в течение пяти лет. На Павлодарском нефтехимическом заводе к 2025 году предусматривается снизить выбросы по лимитам на 34 % или 11 тыс. тонн – с 30,7 тыс. тонн до 20,0 тыс. тонн, на Алюминиевом заводе на 26 % или на 28,4 тыс. тонн – с 108,5 тыс. тонн до 80,1 тыс. тонн.

    Министр также отметил, что в целях улучшения экологической ситуации принята Дорожная карта, которая состоит из 33 мероприятий, из них большая часть реализуется промышленными предприятиями. В рамках выполнения природоохранных мероприятий предприятиями области в течение пяти лет было инвестировано 73 млрд тенге при плане 61 млрд тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Павлодарская область Экология Минэкологии ТЭЦ
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