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    Театральный фестиваль на мировом уровне пройдет в честь 125-летия Мухтара Ауэзова

    18 Апреля 2022, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно общереспубликанскому плану по празднованию юбилея великого казахского писателя Мухтара Ауэзова в этом году по всей стране будет организовано 82 мероприятия по четырем направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 125-летнего юбилея казахского писателя Мухтара Ауэзова. В нем приняли участие представители ряда государственных органов, акимы регионов, руководство Союза писателей Казахстана и Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, известные историки и литературоведы.

    В здании литературно-мемориального Дома-музея М. Ауэзова будут проведены научно-реставрационные работы, готовится к установке бюст писателя в Чолпон-Ате.

    Для школьников разработают цикл видеолекций «Ауэзововедение», будут созданы литературные подкасты, казахстанцев также ожидает грандиозный международный театральный фестиваль, готовится к премьере театральная постановка трагедия «Акан-Зайра». Также планируется снять телесериал по повести «Лихая година».

    В настоящее время в зарубежных архивах изучаются документы, относящиеся к жизни и творчеству М. Ауэзова, предусмотрен поиск новых материалов. Планируется проведение более 500 праздничных мероприятий по стране.

    В этой связи Е. Тугжанов отметил, что в праздновании юбилея писателя должны принять участие все регионы и отметить это значимое событие на достойном уровне. В ходе совещания был озвучен ряд предложений со стороны литературоведов и писателей относительно проведения празднества. Все они были одобрены рабочей группой для включения в план мероприятий. Вице-Премьер дал ряд поручений по выполнению общественно значимых культурно-массовых, информационно-имиджевых, научно-исследовательских, просветительских мероприятий в честь 125-летия М. Ауэзова. Министерству культуры и спорта поручено своевременно направить план и логотип юбилея во все государственные органы и ежеквартально вносить отчетную информацию о его реализации в Правительство. Также заместитель Премьер-Министра напомнил заинтересованным госорганам и организациям о необходимости обеспечения качественного исполнения данного плана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Культура Юбилей Дата Общество Ералы Тугжанов
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