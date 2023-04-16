Театр «Астана Балет» отправится на гастроли в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 и 23 апреля театр «Астана Балет» выступит с гастролями в городе Актобе: на сцене Актюбинской областной филармонии имени Г.Жубановой столичная труппа представит изысканную программу одноактных балетов, в которую вошли дивертисмент «Триумф» в постановке хореографа Айнур Абильгазиной и «A Fuego Lento» бразильского хореографа Рикардо Амаранте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Гастрольная программа сформирована из классического и неоклассического репертуара театра. Наша главная задача – выступить достойно и завоевать актюбинскую публику, и мы будем прикладывать все усилия, чтобы на высшем уровне представить наше творчество. Надеемся, искусство наших артистов и всей творческой команды театра надолго останется в сердцах местных зрителей», - сообщил Александр Совостьянов, директор театра «Астана Балет».

В первом отделении вечера будет представлен одноактный балет «Триумф» на музыку Чайковского в хореографии Айнур Абильгазиной на музыку Петра Чайковского. По словам хореографа, данная постановка - это воспевание классическому искусству, восхищение, выраженное на языке академического танца. Пятнадцатиминутная постановка оказалась насыщенна сложными поддержками и вращениями. И артисты в очередной раз доказали, что им подвластны любые танцевальные жанры, будь то неоклассика, контемпорари, модерн или основа основ – классический балет.

«Хочется подчеркнуть тонкий художественный вкус Айнуры. Выбор музыки – сложной, полифоничной, взяться за которую осмелится не каждый молодой и начинающий хореограф. Мне кажется, она сумела передать настроение музыки в своей хореографии. Я очень рада за нашу молодежь, которая так смела, потому что она талантлива», – отметила Алила Алишева, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Также в программе вечера – неоклассический балет «A Fuego Lento» («Медленный огонь») в постановке Рикардо Амаранте на музыку - Лало Шифрина, Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя и Саё Косуги. Это – свободная романтическая фантазия балетмейстера о том, как ранее неведомые чувства любви, страсти и желания разжигают в нас медленное, но яркое пламя. В костюмах - разумный минимализм, в эмоциях – предельная откровенность, но самое главное - техническое мастерство артистов. «A Fuego Lento» – страсть в каждой сцене, облаченная в соблазнительные ритмы чувственного танго.

«Мы уверены, что искусство, в которое вкладывается душа творческого коллектива, всегда будет востребовано. Для нашего театра необыкновенно важно и значимо ощущать тепло неравнодушной, сердечной поддержки нашего зрителя и живого интереса к нашему творчеству во всех уголках Казахстана», - заключил Нурлан Канетов, художественный руководитель театра «Астана Балет».

Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.



